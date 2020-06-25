حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية في هذا الموعد

بعدما تم تأجيل حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية في دورته الـ47 في تركيا والذي كان من المقرر إقامة في 28 شباط/فبراير 2020، بعد مقتل 34 جنديًا من الجيش التركي في إدلب، ثم اجتاح فيروس كورونا العالم ما دفع بالقيمين على الحفل الى اتخاذ القرار باستمرار تأجيله.

لكن على ما يبدو ان القرار النهائي اتخذ من قبل منظمي حفل الفراشة الذهبية لتوزيع الجوائز على الفائزين ولكن ضمن الشروط المناسبة للوضع الحالي مع الوباء حيث سيتم تصوير الفنان عند استلامه للجائزة على أن يتم جمع كل المشاهد وعرضها على قناة كنال دي يوم الأحد في الخامس من تموز/يوليو المقبل وسيقدمان الحفل كل من جيم دافران وتشالغا شيكيل.

ويعتبر الحفل من اعرق واقدم الفعاليات الفنية في تركيا ويشهد سنوياً حضور ابرز النجوم في الدراما التركية.

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