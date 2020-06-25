تنمر قاس على نادين الراسي بسبب فارق العمر بينها وبين خطيبها

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" فيديو جديداً للفنانة اللبنانية نادين الراسي لفت أنظار عدد كبير من المتابعين. وظهرت فيه برفقة خطيبها في ما بدا أنه منتجع بحري أو شاليه.

وأشارت من خلال المقطع إلى حبها له بالقول: "هذا حبي" قبل أن يقوم الأخير بتقبيلها على خدها. وتعرضت على إثر هذا لموجة من الانتقادات التي وصلت على أحد الحسابات إلى حد التنمر. وسخر منها بعض المتابعين مشيرين إلى أنهم اعتقدوا أنه ابنها. ومما جاء في التعليقات القاسية: "فضيحة! في سن ابنها" و"قد ابنها" و"عم تمزحوا ليش هاد مو ابنها؟" و"هذا الشاب خيبة نادين القادمة لأنها ستمارس عليه سلطه الام".

ويشار إلى أن الممثلة أعلنت موعد زواجها خلال حلولها ضيفة على برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه المذيع اللبناني هشام حداد على شاشة قناة "لنا السورية".

وأشارت في هذا السياق إلى أنها تعيش مرحلة جديدة من حياتها معلنة أنها ارتبطت بالشاب مجد دعبول بشكل رسمي وأن زفافهما سيتم في شهر آب (أغسطس) المقبل (2020).

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