معجبون يلاحقون ياسمين صبري ويظهرون فخامة سيارتها

تناقلت حسابات ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة المصرية ياسمين صبري أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. وتبين من خلاله أن عدداً من الأشخاص تنبهوا إلى أن الفنانة تقود سيارتها على أحد الطرقات السريعة وبدؤوا بمناداتها.

وأكثر ما أثار الاهتمام شكل سيارتها التي أشار الجميع إلى أنها فاخرة جداً متسائلين عن ثمنها وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية على تلك الحسابات.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الانتباه مؤخراً بنشر صورة لافتة لها أثناء وجودها برفقة زوجها أحمد أبو هشيمة على ممشى خشبي أمام مياه البحر. ولم ترفق الصورة بأي تعليقات إلا أنها أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وركزت معظم الآراء على الحياة المترفة التي تعيشها النجمة مع رجل الأعمال. ويذكر أن شائعة انتشرت مؤخراً واشارت إلى حملها وارتبط هذا بصورة ظهرت عبر تطبيق "تيك توك" من حساب نسب إليها وتم التعليق عليها: "أنا حامل مفيش مبروك؟" ليتبين بعد هذا عدم صحة ذلك.

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