صور نادرة جداً من طفولة وشباب يوسف داود

استعاد بعض الحسابات الناشطة على "إنستغرام" مجموعة صورة من مراحل عمرية مختلفة من حياة الفنان المصري الراحل يوسف داود. وجاء هذا لمناسبة حلول الذكرى التاسعة لوفاته.

وبدا في إحدى تلك الصور في سنوات طفولته الأولى كما ظهر في أخرى في مرحلة المراهقة والشباب والرشد. وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين وتذكروا المواقف الكوميدية للفنان في العدد الكبير من الأعمال التي شارك فيها حيث تم وصفه بـ"مهندس الضحك".

وركزت الكثير من التعليقات على شكله في الماضي وذلك الذي عرف به قبل وفاته. ورأى الكثيرون أنه تغير إلى حد كبير جداً.

ويذكر أن الاسم الحقيقي للممثل هو يوسف جرجس صليب وهو من مواليد العام 1933. تخرج من قسم الكهرباء في كلية الهندسة في العام 1960 وعمل في هذا المجال قبل أن يتفرغ للفن ابتداء من العام 1985. شارك بعد ذلك في نحو 40 عملاً من مسلسلات وأفلام ومسرحيات. وتميز من خلال معظمها بأداء الشخصيات الكوميدية ذات الطابع المميز.

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