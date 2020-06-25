تعرف علي ما قالته رجاء الجداوي عن كورونا قبل إصابتها به

انتشر على مواقع الاتواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية رجاء الجداوي سجل لها أثناء لقاء لها عبر الفيديو مع طبيب التجميل فادي نصر. وفيه تحدثت عن أزمة فيروس كورونا ودعت المتابعين إلى البقاء في منازلهم.

واشارت إلى أن الحجر المنزلي ليس مملاً لأنه يساهم في تعميق الروابط الأسرية. ونبهت في اللقاء إلى ضرورة أن يعمل الناس بعد انتهاء موجة كورونا على تصفية قلوبهم.

ورأت أن الوباء ابتلاء من رب العالمين ودليل على عدم رضاه تجاه بعض الأمور التي تحدث على الأرض. وقالت إنه "قرصة ودن" من الأب الحنون الذي يحبنا والذي يرغب في أن يعود البشر إليه.

ويشار إلى الأطباء أعلنوا مؤخراً تدهور صحة الفنانة بشكل كبير ووضعها على جهاز التنفس الصناعي. ونشرت ابنتها أميرة حسن مختار على حسابها الشخصي على "فيسبوك" رسالة مؤثرة تروي من خلالها موقفاً مع والدتها قبل إصابتها بفيروس كورونا.

Advertisements

وكتبت: "لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل تقولي متقوليش كده والا تعلمي يا أميرة والا تعلمي ربك قادر. يحيي العظام وهي رميم. دي ثقتها دايما فيك يارب".

قد يهمك ايضا:

نيرمين الفقي تدعو لـ رجاء الجداوي

رد فعل شريهان على تدهور صحة رجاء الجداوي