بسمة وهبة تشن هجوماً على فنان شهير وتصفه بالمتناقض

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة خلال حلقة أمس (الأربعاء) من برنامجها "كل يوم" ويعرض عبر قناة ON، أحد الفنانين المشاهير من دون أن تذكر اسمه، وذلك بسبب تعليقاته على القرارات التي تتخذها الدولة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت إن هناك فناناً توجه له "دبوس الشك"، لأنه لا يعرف ماذا يريد، موضحة أنها تتابعة منذ بداية الحظر، وقتها كان يتحدث عن شعوره بالملل ويطالب الدولة بفك الحظر لأن الاقتصاد يتأثر بذلك، ويتحدث عن العالم وما يتخذه من خطوات للتعايش مع الأزمة.

وأضافت أنه بمجرد ما أصدر رئيس الوزراء القرارات الجديدة بخصوص التعايش وعودة الحياة إلى طبيعتها، نفس الفنان اعترض وتغير كلامه وأصبح لا يريد هذا الأمر.

ووجهت رسالة له قالت فيها: "يا أستاذ يا خبير يا متناقض نبص للعالم بأي عين، بعين مزاجك المتقلب، ولا بعين اللايك والشير، ولا بعين التريند، مش كفاية بقى ولا إيه كفاية مزايدات".

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