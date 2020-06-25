مفاوضات لعودة تامر حسني للدراما في رمضان

علمت أن هناك مفاوضات تجري من قبل إحدى شركات الإنتاج لعودة الفنان تامر حسني لتقديم عمل درامي يعرض في رمضان 2021.

تامر تلقى بالفعل عدة عروض الفترة الماضية، لكنه لم يبت في الأمر حتى الآن، بسبب خوفه أن يؤثر ذلك على طرح ألبومه الجديد، والمقرر خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى تشهد الفترة المقبلة عودة تامر لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" خلال الأيام المقبلة، والذي يمكن أن يأخذ وقتاً في التصوير بسبب انتظار القائمين عليه فتح الطيران للسفر إلى المملكة العربية السعودية لتصوير باقي الفيلم، الذي تدور أحداثه بين مصر والسعودية، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها باعتبارها محور حياته".

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