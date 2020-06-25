فتحي عبد الوهاب يحتفل بفتح المقاهي بهذه الطريقة

بعد قرارات الحكومة المصرية بإعادة الحياة في مصر إلى طبيعتها وفتح المقاهي مرة أخرى، في احتفاء عدد من المشاهير بانتهاء الحظر المنزلي الذي فرض خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المعروف عن الفنان فتحي عبد الوهاب تعامله مع بعض المواقف بنوع من الفكاهة حيث عبر عن فرحته بانتهاء الحظر مع الجمهور بنشر صورة عبر حسابه على "إنستغرام"، أثناء حمل الفنان ياسر جلال له في أحد اللقاءات التليفزيونية المصورة، وكتب معلقا: "أول ما تقابل القهوجي يوم السبت".

وكان فتحي عبد الوهاب قد تغيب عن موسم دراما رمضان هذا العام رغم وجوده العام الماضي في عملين هما "لمس أكتاف" مع ياسر جلال، و"لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز

وكان آخر عمل عرض له فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح ‏عبد الله، والفيلم تدور أحداثه فى ‏اطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية‎

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