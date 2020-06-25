تطورات جديدة في أزمة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي

شهد أمس (الأربعاء) تطورات جديدة في سلسلة أزمات الفنان محمد الشرنوبي مع خطيبته السابقة ومديرة أعماله سارة الطباخ، حيث قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية، المتضمن إيقاف الفنان محمد الشرنوبي، عن العمل، والذي أصدرته في شهر شباط (فبراير) الماضي، وذلك عقب تصاعد أزمته مع منتجته التي تقدمت بشكوى ضده.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت قرارًا بوقف محمد الشرنوبي عن العمل، وطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري. وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من محمد الشرنوبي، للطعن في قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بإيقافه عن العمل شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وألزمت الجهة الإدارية بدفع مصاريف الشق العاجل.

كما أمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

ومن ناحية أخرى عقدت في نفس اليوم جلسة التحقيق مع الشرنوبي في نقابة المهن الموسيقية بخصوص مخالفته لعقده مع المنتجة سارة الطباخ.

وطلب الطرفان تأجيل الجلسة حتى يستكملا بعض الأوراق اللازمة، ليتم تحديد يوم الأربعاء المقبل، الأول من تموز (يوليو) لاستكمال التحقيق مع محمد الشرنوبي.

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يأتي ذلك التحقيق بعد تعاقد الشرنوبي مع روتانا رغم استمرار أزمة عقد الاحتكار الذي تمتلكه الطباخ ضده.

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