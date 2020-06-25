مصدر طبي عن حالة رجاء الجداوي في الغيبوبة

كشف مصدر طبي من مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية في تصريحات خاصة تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد دخولها في غيبوبة وتركيب جهاز تنفس صناعي لضخ الهواء في الرئتين.

وقال المصدر إن حالة الفنانة الكبيرة تتدهور بشكل سريع، ولا نملك لها حالياً إلا الدعاء.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد دخلت في غيبوبة أثناء وجودها بغرفة العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، حيث تعاني من صعوبة في التنفس استوجب وضعها على جهاز تنفس صناعي اختراقي لضخ الهواء في الرئتين بعد أنباء عن وجود تليف بهما.

من ناحية أخرى، اشتعلت حسابات النجوم أمس (الأربعاء) بطلب الدعاء للفنانة الكبيرة بالشفاء العاجل، بعد تسرب أنباء من داخل المستشفى بتدهور الحالة الصحية لها.

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ونشرت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي، على صفحتها الخاصة بـ"فيسبوك" منشوراً تدعو فيه الله أن يلهمها القوة والصبر على تحمل مصابها الأليم وأن يكتب لوالدتها الشفاء العاجل.

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