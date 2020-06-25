نقل عبد الله مشرف للمستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بجلطة فى المخ

أكّد مصدر مُقرّب من الفنان عبد الله مشرف أنه نقل إلى أحد المستشفيات بعد إصابته باشتباه في جلطة بالمخ فجر الخميس، وحالته الصحية حرجة جدا وداخل الرعاية المركزة لمحاولة إنقاذه.

الفنان عبد الله مشرف قدم أول أدواره فى السينما من خلال فيلم التخشيبة، ويرى أن المسرح هو المدرسة الحقيقية، عمل فى مسرح الفنان محمد صبحى، الذى شاركه فى بطولة العديد من المسرحيات منها " الهجمي، وجهة نظر، أنت حر، وتخاريف، كارمن، لعبة الست".

ومن أهم الأعمال التليفزيونية التى قدمها عبد الله مشرف، "أولاد الشوارع، العمة نور، على هامش السيرة، يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد، رجل خطير جدا، أبو ضحكة جنان".

كما قدم العديد من الأفلام السينمائية منها: عمر وسلمى، فيلم بوبوس، البلياتشو، حين ميسرة، هي فوضي اريد خلعًا، العيال هربت،،كلام في الحب، وش إجرام، جعلتني مجرمًا، وغيرها.

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