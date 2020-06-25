رحمة حسن تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أخبار عن اعتزال الفنانة الشابة رحمة حسن التمثيل، مما دفعها لأن ترد على تلك الأخبار على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" عن طريق فتح باب الأسئلة لجمهورها لتجيب عليها.

وقالت رحمة رداً على سؤال حول حقيقة الأخبار المتداولة عن اعتزالها التمثيل، إنها لم ولن تعتزل التمثيل، ولكنها في إجازة فقط، وعن ارتباطها في الوقت الحالي أكدت رحمة، أنها غير مرتبطة.

وتأتي شائعات اعتزال رحمة التمثيل على إثر غيابها الطويل عن تقديم أي أعمال، إذ كان آخر أعمالها فيلم "الرجل الأخطر" مع سامح حسين وإدوارد ولطفي لبيب.

كما كان إعلان زميلتيها إنجي خطاب وداليا إبراهيم عاملاً قوياً في انتشار اخبر اعتزالها، باعتبارها لا تعمل في الفترة الحالية مما يجعلها تقرر هي الأخرى الابتعاد عن الوسط الفني، وهو السبب الرئيسي الذي جعل إنجي وداليا تقدمان على خطوة الاعتزال.

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