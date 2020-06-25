ميا خليفة تخضع لعملية تجميل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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أجرت نجمة الأفلام الاباحية السابقة ميا خليفة عملية تجميل لأنفها، ونشرت عبر موقعها على انستغرام صورة لها بعد العملية وبدت آثار الانتفاخ على وجهها من جراء العملية الجراحية. ووصفت ميا خليفة أنفها بـ "الشرقي"، فأرادت تعديله في عملية تجميل لتصبح أكثر أنوثةً دون تغيير هويتها.

وطلبت ميا خليفة من جمهورها عدم التعامل مع المشاهير على أنهم مقياس الجمال كي لا يقوموا بتقليدهم.