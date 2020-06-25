نادين لبكي توثق كورونا على " نتفليكس"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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اختارت منصة "نتفليكس" للأفلام التدفقية المخرجة اللبنانية ندين لبكي من بين مجموعة مخرجين لانجاز أفلام قصيرة عن تجربة الحجر المنزلي خلال جائحة كورونا. واستخدمت نادين لبكي بيروت خلفية لفيلمها القصير بعدما كانت محور عملها الناجح "كفرناحوم "في العام 2018. وستبدأ منصة "نتفليكس" ببث نتاح هذه المهمة التي انجزت مع ما تيسر من تجهيزات ومع أفراد العائلة، على ان تعرض الأفلام اعتباراً من 30 حزيران . مواضيع قد تهمك :

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