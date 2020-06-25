شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض مسرحية "مشهور مش مشهور" على قناة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية "مشهور مش مشهور"، اليوم الخميس، على القناة الرسمية لوزارة الثقافة بموقع ‏يوتيوب عن قصة كلخاس لتشيكوف، بطولة سامى مغاورى، محمد طلبة، نادين خالد، ديكور مصطفى التهامى، إعداد ‏موسيقى إسلام على، ومن إخراج مازن الغرباوى.

ويعد العرض كوميديا سوداء ويستند بشكل كبير إلى الجانب الإنسانى، وتدور فكرته حول فنان ‏مغمور يمر بكل مراحل حياته دون أى إنجاز يذكر وهذا لارتباطه الوثيق بالمسرح الذى أفنى حياته فى خدمته‎ .‎

ويقدم المخرج مازن الغرباوى العرض المسرحى "مشهور مش مشهور" ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة الثقافة "اضحك.. ‏فكر.. اعرف"، وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح المواجهة والذى يديره الفنان ‏سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى، وقد انتهى المخرج مازن من تصوير العرض الذى سيعرض ‏أون لاين على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الثقافة خلال الأيام المقبلة‎ .‎

يذكر أن آخر العروض التى قدمها المخرج مازن الغرباوى عرض "انتحار معلن"، وكان ضمن فعاليات مهرجان القاهرة ‏الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر فى دورته السابقة، وهو عرض "مونودراما" تأليف الدكتور سامى الجمعان وبطولة ‏منى التلمودي‎.‎