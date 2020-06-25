شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى صبحي يدعو لعبد الله مشرف بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمنى الفنان مجدى صبحى، الشفاء العاجل للفنان عبد الله مشرف بعد إصابته باشتباه فى جلطة بالمخ لافتا أنه من أجمل الشخصيات التي قابلها في حياته.

وكتب مجدى صبحى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" إنسان قبل أن يكون فنان طيبة قلبه ماشوفتهاش في حد جمال تكوينه الإنساني بدرجة خياليه أنا مش بجامل ولكن هذه حقيقته عشت معه أجمل فترات حياتي الفنية وجمعنا أعمال فنية عظيمة دائما كوميديان في الفن وفي حياته الشخصية أنه القدير الجميل عبد الله مشرف شفاك الله وعفاك وتقوم بسلامة الله يا حبيبى".



مجدى صبحى

أكد مصدر مقرب من الفنان عبد الله مشرف، لـ"الخليج 365"، أنه نقل إلى أحد المستشفيات بعد إصابته باشتباه فى جلطة بالمخ فجر اليوم الخميس، وحالته الصحية حرجة جداً وداخل الرعاية المركزة لمحاولة إنقاذه.

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الفنان عبد الله مشرف قدم أول أدواره فى السينما من خلال فيلم التخشيبة، ويرى أن المسرح هو المدرسة الحقيقية، عمل فى مسرح الفنان محمد صبحى، الذى شاركه فى بطولة العديد من المسرحيات منها " الهجمي، وجهة نظر، أنت حر، وتخاريف، كارمن، لعبة الست".

ومن أهم الأعمال التليفزيونية التى قدمها عبد الله مشرف، "أولاد الشوارع، العمة نور، على هامش السيرة، يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد، رجل خطير جدا، أبو ضحكة جنان".

كما قدم العديد من الأفلام السينمائية منها: عمر وسلمى، فيلم بوبوس، البلياتشو، حين ميسرة، هي فوضي اريد خلعًا، العيال هربت،،كلام في الحب، وش إجرام، جعلتني مجرمًا، وغيرها.