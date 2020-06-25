شكرا لقرائتكم خبر عن لإثارة الجدل.. جرعة جنس مكثفة بالتريللر الأول لفيلم A Nice Girl Like You والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن القائمين على فيلم "A Nice Girl Like You" للنجمة العالمى لوسى هيل قرروا لفت الأنظار للعمل من خلال "التريللر" الخاص به، والذى تحول لمحط تركيز الكثيرين وأثار الجدل بشكل واضح كونه حمل بعض من الإيحاءات المثيرة.

فقد احتوى تريللر فيلم " A Nice Girl Like You " فى بدايته على مشهد جنسى، كما ظهرت بالتريللر نجمة العمل لوسى هيل وهى تقف فى أحد المتاجر الخاصة بألعاب الجنس، إضافة إلى تواجدها بأحد المشاهد فى أحدى نوادى التعرى.

تدور أحداث فيلم " A Nice Girl Like You " حول فتاة من خريجى جامعة هارفارد تواجه مخاوفها الجنسية بعد أن وصفها الآخرون بـ "رهابة الجنس" ، و شارك لوسي هيل بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم العالم ، ومن أبرزهم ميندي كوهين و جاكي كروز و ليا ماكونريك و ستيفان فريدريش ، و غيرهم ، و الفيلم من اخراج كريس ريديل و نيك ريديل.



