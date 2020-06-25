شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: "نتصنع" التمثيل حاليا.. وينقصنا الفكرة فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان حسين فهمي لـ"الخليج 365" سبب غيابه عن السينما لمدة سنتين، قائلا : "عرض على الكثير من الأعمال السينمائية خلال الفترة الماضية لكن لم أجد الدور الجيد، الذى يناسبنى، خاصة أنني أفتخر بالدور الذى يحدث صدى وتأثيرا فى المجتمع".

وتابع :" في فيلم مافيا، عندما عرض علىّ تقديم مشهد واحد وافقت لأنه عجبنى جدا من حيث الكتابة"، وأضاف حسين: " ينقص السينما المصرية أن تعرض على مدى واسع بالخارج، وينقصنا الفكرة الجيدة التى يمكن أن نضعها فى سيناريو لنخرج منها بعمل أسطورى يخرج للمشاهدين فى الغرب فيتأثرون به كما نتأثر بأعمالهم ونقلدها، فإذا وجد ذلك ووجد العمل غير المقتبس والمقلد سنتربع ونحصد الجوائز العالمية".

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وأكد :" لكن ما أجده حاليا فى كثير من الأعمال هو التصنع بالتمثيل، فلم يعد لدينا مواقف وأحاسيس حقيقية لنجسدها كما كانت في الأعمال السينمائية القديمة، والدليل ما كنا نقدمه من أفلام رومانسية صادقة، والآن لم يعد هناك فيلم رومانسى أو غنائى مصرى".

يذكر أن آخر أعمال حسين فهمي فيلم "الكويسين"، من بطولة أحمد فهمي، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، مكاوى من تأليف أيمن وتار، وإنتاج "سينرجى فيلمز"، وإخراج أحمد الجندى.