شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يهنئ هانى سرحان بعد تعاقده على كتابة مسلسل "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد هنيدى المؤلف هانى سرحان بعد تعاقده على كتابة الجزء الثانى لمسلسل "الاختيار" المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2021، وعلق هنيدى على تدوينة هانى سرحان عبر حسابه على تويتر، قائلا: "مبروووووووك".



محمد هنيدى

وأسندت شركة سينرجى كتابة الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم كريم عبد العزيز، إلى المؤلف هانى سرحان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ومن إخراج بيتر ميمى، حيث تستعد الشركة حالياً للتحضيرات المبدئية للمسلسل، ومن المقرر الإعلان عن باقى أبطال المسلسل خلال الفترة المقبلة.

وجاء التعاقد مع سرحان بعد نجاحه فى مسلسل "الفتوة"، الذى عرض فى دراما رمضان الماضى، وقام ببطولته الفنان ياسر جلال، وأحمد صلاح حسنى، ومى عمر، ورياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، من إخراج حسين المنباوى.

الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" قدم بطولته النجم أمير كرارة، وتناول قصة حياة الشهيد أسطورة الصاعقة أحمد منسى، وشاركه فى البطولة كل من أحمد العوضى، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبد الله، آسر ياسين، محمد إمام، ضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.