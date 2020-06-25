شكرا لقرائتكم خبر عن فى جلسة عائلية.. أمير كرارة يغنى مع شقيقته لـ أم كلثوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى جلسة عائلية للنجم أمير كرارة وشقيقته والفنان أحمد صلاح حسنى، ظهر كرارة فى الفيديو وهو يغنى مع نورا شقيقته أغنية للست أم كلثوم "رجعونى عنيك"، كما ظهر أحمد صلاح حسنى وهو يلعب على الجيتار.



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يشار إلى أن أمير كرارة شارك فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "الاختيار" بطولة أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.

وتعاقد أمير كرارة على المشاركة في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021، وجارى تحضيرات العمل واختيار الأبطال الذين يشاركونهم في بطولة المسلسل.

أما أحمد صلاح حسنى شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرض العمل على قناة الحياة وشارك فيه مجموعة من النجوم منهم نجلاء بدر ومى عمر وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح، ورياض الخولى وأنعام سالوسة.