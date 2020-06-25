شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب معلقة على كلمة الرئيس اللبنانى: "لبنان ما بدو اجتماع.. بدو قرار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة اللبنانية مايا دياب، على كلمة الرئيس اللبنانى ميشال عون، والتى ألقاها اليوم عبر شاشات التليفزيون، حيث قالت مايا دياب، عبر حسابها على "تويتر" "يا فخامة الرئيس ميشال عون.. لبنان ما بدّو اجتماع.. لبنان بدّو قرار.. لبنان ينتفض".



مايا دياب

وكان عون قد أكد أن بلاده تمر بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية، مشددا على أن الإنقاذ ليس ممكنا فى ظل محاولات زعزعة الأمن فى البلاد، وأضاف خلال كلمته فى اللقاء الوطنى فى قصر بعبدا الرئاسى اليوم الخميس، أن الاجتماع يهدف لوضع حد للانزلاق الأمنى وهدفنا حماية السلم الأهلى، مشيرا إلى أن تحركات فى لبنان مليئة بالشعارات الطائفية.

وتابع الرئيس اللبنانى أن الوحدة الوطنية ضرورة في ظل التحديات الإقليمية قائلا: "علينا أن نكون يدا واحدة فى مواجهة الفتنة، خاصة أن هناك محاولات لسرقة الحراك الشعبى وتحريف مساره".