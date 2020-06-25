شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تعيش "نشاط سينمائى" فى 2020 بأربعة أفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة دينا الشربينى حالة من النشاط السينمائى فى الفترة الأخيرة، حيث بدأت هذه الانتعاشة بتصوير فيلمين قبل ظهور فيروس كورونا والذى تسبب فى اغلاق دور العرض السينمائية ضمن الإجراءت التى اتخذتها الحكومة المصرية للوقاية من انتشار الفيروس، إلا أنها تستكمل نشاطها السينمائى فى الأيام المقبلة من خلال فيلمين جديدين لتكون المحصلة 4 فى 2020.



دينا الشربينى

وانتهت دينا الشربينى من تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" قبل عدة أشهر وكان مقرر طرحه فى عيد الفطر الماضى ولكن قرار غلق دور العرض السينمائية منذ شهر مارس الماضى ضمن الاجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيل طرح الفيلم خاصة مع الغاء موسم عيد الفطر، والعمل بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتاروإخراج خالد الحفاوى.



دينا الشربينى فى مشهد من البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وأيضاً انتهت دينا الشربينى من تصوير فيلم "يوم 13" قبل ظهور فيروس كورونا وكان مخطط له طرحه فى موسم عيد الأضحى إلا أن فكرة فتح دور العرض بسعة استيعاب 25 % ستجعل صناعه يؤجلون طرحه لموعد آخر إلى حين فتح دور العرض بسعة كاملة، وهو بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.



الفنانة دينا الشربينى

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وتعاقدت دينا الشربينى مؤخراً على تقديم دور البطولة أمام النجم عمرو يوسف فى فيلم الرعب "التهويدة" للمخرج طارق العريان ومشاركة المونتير ياسر النجار فى إخراجه، حيث طرح صناعه قبل اسابيع تيزر قصير للفيلم برعاية إحدى شركات المحمول الكبرى فى مصر، وكشف التيزرعن طبيعة العمل الذى ينتمى لنوعية أعمال الرعب بفكرة جديدة على السينما المصرية.



دينا الشربينى

كما تستعد دينا الشربينى لتصوير فيلم جديد خلال الأيام المقبلة يحمل اسم "30 مارس" إخراج أحمد خالد موسى وبطولة دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، محمد جمعة، محمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين وينتمى الفيلم لنوعية أعمال السيكو دراما.

وخاضت دينا السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "لعبة النسيان" مسلسل "لعبة النسيان" المقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراح أحمد شفيق، وبطولة دينا الشربينى، أحمد داود، انجى المقدم، محمود قابيل، رجاء الجداوى، أسماء أبو اليزيد، على قاسم، أسماء جلال وضيف الشرف أحمد صفوت.