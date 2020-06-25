شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب وروبيرت باتينسون يشعلان حماس الجمهور بتريللر Waiting for The Barbarians والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على فيلم "Waiting for The Barbarians" التريللر الرسمى الأول للعمل الذى يضم عددا كبيرا من أهم و أشهر نجوم العالم، ووصل مدة التريللر إلى دقيقة و50 ثانية أظهرت العديد من اللقطات التي تثير حماس الجمهور لمشاهدة احداث العمل.

جمع التريللر كلا من جوني ديب و روبرت باتينسون ومارك ريلانس اللذين خطفا أنظار عشاق السينما و المعنيين بها في ظهورهم بالمقطع الترويجي للعمل، وحسب موقع " جاست جيرد " فإن " Waiting for The Barbarians" هو أول عمل باللغة الإنجليزية للمخرج السينمائي الكولومبي سيرو جويرا.

تدور أحداث " Waiting for The Barbarians" حول قاضي (ريلانس) لمستوطنة حدودية معزولة على حدود إمبراطورية غير مسماه، والذى يتطلع إلى تقاعد سهل حتى وصول العقيد جول (ديب)، مهمته الإبلاغ عن أنشطة "البرابرة '' والإبلاغ عن الوضع الأمني ​​على الحدود، وبالتالى يقوم جول بسلسلة من الإستجوابات القاسية، ما يدفع القاضي إلى التشكيك في ولائه للإمبراطورية، و يشارك في البطولة عدد كبير من نجوم العالم و من أبرزهم جوني ديب و روبيرت باتينسون و مارك رايلانس و ديفيد دانسيك و بيل ميلنار و هاري ميلينج و غيرهم .

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