شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس لـlive مع As3ad: بنيت استوديو فى منزلى و8 أغانى انتجتها عبر Zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة الإمارتية بلقيس، ضيفة لايف ضمن حلقات برنامج live مع As3ad ، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد، على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وتحدثت "بلقيس" عبر اللايف عن أحدث أعمالها الفنية، حيث أعلنت حصريا ولأول مرة لليوم السابع، أنها وبسبب ظروف فيروس كورونا، والتزامها بالتباعد الاجتماعي، قامت "بلقيس" ببناء استوديو مجهّز بالكامل داخل منزلها، وسوف تقوم بتسجيل ثمانية أغنيات جدد، محاولة منها لنشر البهجة بين جمهور المنطقة العربية في هذا الوقت الصعب.

وكشفت "بلقيس" كواليس هذه التجربة الفريدة، حيث قالت أن الاستوديو تم تجهيزه مثل استوديوهات تسجيل الأغنيات المحترف، بعدما تم غلق جميع الاستوديوهات في السعودية، حيث تعيش "بلقيس" مع زوجها رجل الأعمال السعودي، سلطان عبداللطيف.

وأكدت "بلقيس" أن التسجيل سيتم بالتواصل مع الملحن والموزع عبر تطبيق Zoom، وستكون هذه أول تجربة لها لتسجيل الأغنيات بهذا الشكل، ولكنها قالت أنها لا تستطيع التأخر عن جمهورها خاصة في هذا الوقت، الذي تحتاج فيه المنطقة العربية لسماع أغنيات تنشر البهجة بينهم.

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الفنانة بلقيس، هي مطربة إماراتية من أصل يمني، وهي ابنة الموسيقار أحمد فتحي، انطلاقتها الغنائية كانت عام 2011، عبر أغنيتيها "مسألة سهلة"، و"ديوان الشعر"، واللتين كانتا من تلحين الفنان فايز السعيد.

وحصلت "بلقيس" على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط في عام 2015، وهي أول فنانة تُطل على شاشة التلفزيون السعودي منذ 1970م.

برنامج live مع As3ad ، يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.