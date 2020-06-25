شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: بنت الجيران أول مهرجان يوصل لـ400 مليون مشاهدة فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان الشعبى عمر كمال، عن سعادته بوصول مهرجان "بنت الجيران" لـ 400 مليون مشاهدة فى 6 أشهر فقط على موقع "يوتيوب"، حيث نشر عمر، صورته مع شريك نجاحه حسن شاكوش، وعلق على الصورة قائلا "بنت الجيران 400مليون مشاهدة فى 6 أشهر فقط.. أول مهرجان يوصل لعدد المشاهدات ده"، حيث هنأه مجموعة كبيرة من متابعيه وجمهوره، على مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بإنجازه بتحقيق هذا الرقم الكبير من المشاهدات على أغنية "بنت الجيران"، والتى مازالت تحقق أرقاما قياسية.



عمر كمال وحسن شاكوش

كان قد أعلن عمر طرح عمل فنى جديد بعنوان "الدنيا بتجرح وقلبى فى حكاوى"، حيث نشر مقطع فيديو خلال تسجيله الأغنية فى الأستوديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها "الدنيا بتجرح وقلبى ف حكاوى.. قريبا".

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على صعيد آخر، علق المطرب عمر كمال على قرار ضبطه وإحضاره، للتحقيق معه بمشاركته فى إحياء حفل زفاف بالإسماعيلية، مخالفًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وإقامة الحفلات، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد

وكشف عمر كمال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بالفعل تم طلبه من نيابة الإسماعيلية، وعن تفاصيل الواقعة قال: "الفرح منذ أسبوعين، ولم أقم بالغناء فيه، بل تمت دعوتنا كمعزومين وليس من أجل الغناء وإحياء الفرح".

وكانت تصدرت أغنية "شيكولاتة سايحة جوة كيك"، للمطربين الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش، قائمة تريند يوتيوب، بعد ساعات من طرحها، واحتفى كمال بصورة من قوائم التريند، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وكتب "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".