شكرا لقرائتكم خبر عن وردة من شيرين عبد الوهاب لحسن الشافعى.. وحسام حبيب يرد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الملحن حسن الشافعي مقطع فيديو مع النجمة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تظهر به وهي تهدي له وردة، مما جعل زوجها الفنان حسام حبيب يعلق على الفيديو مازحا "وأنا لأ، والله لاوريكم"، ليرد الشافعى قائلا "والله أنت عالمى يا حوس وربنا يخليكم لبعض".



حسن الشافعي

وكان نشر محمد عبد الوهاب، شقيق النجمة شيرين عبد الوهاب، فيديو لها بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب، في سهرة غنائية داخل منزلهما، أثناء غنائهما لأغنيتهما الشهيرة "كل ما أغنى"، كأحدث ظهور للنجمة بعد شائعتى انفصالهما وإصابتها بفيروس كورونا، ليثبت هذا الفيديو بأن شيرين تتمتع بصحة جيدة ولم تصب بأى أذى كما أنها لم تنفصل عن زوجها المطرب حسام حبيب كما أشيع مؤخرًا.

وكانت سخرت النجمة شيرين عبد الوهاب، من الشائعة التي انتشرت مؤخرا، حول مشاجرتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، مما استدعى تدخل صديقهما المقرب المطرب أحمد سعد، بصورة نشرتها عبر حسابها على تويتر وهى في أحضان زوجها وعلقت قائلة، " زى ما انتوا شايفين مبنبطلش خناق".

كما ترددت شائعات تفيد بإصابة النجمة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض أعراض الإصابة عليها، وهو ما دفعها للذهاب إلي المستشفى لإجراء مسحة للتأكد من الإصابة من عدمها، إلا أن نتيجة المسحة الأولى جاءت إيجابية وهو ما جعل شيرين وأسرتها تشعر بالخوف من هذا الفيروس اللعين لتطلب أسرتها القيام بعمل مسحة ثانية وهي المسحة التي جاءت نتيجتها سلبية وهي ما جعل شيرين واسرتها يشعرون بالارتياح، إلا أنه وحتى تتأكد شيرين من الأمر قامت بعمل مسحة ثالثة لتكون هي الفيصل ولكن لا تزال نتيجة المسحة لم تظهر بعد.