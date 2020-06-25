شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تعليقا على صورتها وهى طفلة: طول ما إحنا عايشين هنفضل نتعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "وبين الماضى والحاضر تمر الحياة" بهذه الكلمات، علقت الفنانة مى كساب، على صورتها وهى طفلة، وصورتها بعدما كبرت، وهما الصورتين، اللتين نشرتهما مى عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث قالت مى "وبين الماضي والحاضر تمر الحياة وما الحياه إلا شوية دروس دروس كبيرة قوى وبنتعلمها وطول ما إحنا عايشين هنفضل نتعلم بس المهم أن الدروس تعلم صباحكم رضا وستر وصحة وسعادة وناس ولاد حلال".



مي كساب

وقبل أيام قليلة، احتفلت الفنانة مى كساب بحصولها على الدرع الفضى من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد تخطى قناتها أكثر من 100 ‪ ألف متابع، ونشرت مى صورة الدرع عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها، "أول درع ( الدرع الفضى ) عقبال الدهبى والماسى بدعمكم ومحبتكم ألف حمد وشكر لله .. شكرا أحمد حلمى وميا المهدى شكرا لكل الشعراء والملحنين والمخرجين اللى اشتغلو على ألبومى اللى فات وربنا يوفقنا فى اللى جاى وأخيرا شكرا جوزى حبييى على دعمك ليه ومجهودك معايا وفضلك فى رجوعى للغنا مره تانيه بمزيكتك المختلفة المنفردة ".

وطرحت المطربة مي كساب أغنية جديدة بعنوان "ودي عاجبك فيها ايه"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع موسيقي أوكا، وميكس وماستر جورج يعقوب، على حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب"، وحققت عدد مشاهدات ضئيل منذ طرحها على "يوتيوب".