محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نقل الفنان عبدالله مشرف، لإحدى المستشفيات فجرا، بعد اشتباه في جلطة، ويرقد حاليا بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.
الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن النجم الكوميدي:
_ ولد بالقاهرة في 15 فبراير 1945.
_ قال في أحد البرامج أنه رسب في الثانوية العامة 3 مرات، وبعد نجاحه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
_ يعتبر المسرح هو عشقه الأول، فبعد مشاركاته بأدوار صغيرة على مسارح الدولة، كانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسرح الفنان محمد صبحي.
_ شارك مع "صبحي" في عدد كبير من الأعمال المسرحية منها "تخاريف"، "وجهة نظر"، "لعبة الست"، وغيرها.
_ يعتبر دور "عبدالله" الذي قدمه ضمن أحداث مسلسل "يوميات ونيس" الأشهر في مشواره الفني.
_ له عدد كبير من الأعمال الهامة بعيدا عن الفنان محمد صبحي، منها "كتيبة الإعدام"، "الهروب"، "زيزنيا"، "كلام في الحب"، وغيرها من الأعمال.
_ عام 2014 رحلت زوجته السيدة أمنية الدهان، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
_ كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رحلت زوجته بعد صراع مع السرطان ورسب في الثانوية 3 مرات.. معلومات عن عبدالله مشرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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