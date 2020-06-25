رحلت زوجته بعد صراع مع السرطان ورسب في الثانوية 3 مرات.. معلومات عن عبدالله مشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نقل الفنان عبدالله مشرف، لإحدى المستشفيات فجرا، بعد اشتباه في جلطة، ويرقد حاليا بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن النجم الكوميدي:

_ ولد بالقاهرة في 15 فبراير 1945.

_ قال في أحد البرامج أنه رسب في الثانوية العامة 3 مرات، وبعد نجاحه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

_ يعتبر المسرح هو عشقه الأول، فبعد مشاركاته بأدوار صغيرة على مسارح الدولة، كانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسرح الفنان محمد صبحي.

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_ شارك مع "صبحي" في عدد كبير من الأعمال المسرحية منها "تخاريف"، "وجهة نظر"، "لعبة الست"، وغيرها.

_ يعتبر دور "عبدالله" الذي قدمه ضمن أحداث مسلسل "يوميات ونيس" الأشهر في مشواره الفني.

_ له عدد كبير من الأعمال الهامة بعيدا عن الفنان محمد صبحي، منها "كتيبة الإعدام"، "الهروب"، "زيزنيا"، "كلام في الحب"، وغيرها من الأعمال.

_ عام 2014 رحلت زوجته السيدة أمنية الدهان، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

_ كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي عرض في رمضان الماضي.