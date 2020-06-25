مجدي صبحي يوجه رسالة لـ عبد الله مشرف بعد نقله المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان مجدي صبحي على الدعاء بالشفاء العاجل للفنان عبد الله مشرف بعد إصابته باشتباه بجلطة فجر اليوم.



وكتب صبحي، عبر حسابه على فسيبوك:" إنسان قبل أن يكون فنان.. طيبة قلبه ماشوفتهاش في حد.. جمال تكوينه الإنساني بدرجة خيالية".

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وتابع:" أنا مش بجامل ولكن هذه حقيقة عشت معه أجمل فترات حياتي الفنية وجمعنا أعمال فنية عظيمة دائما كوميديان في الفن وفي حياته الشخصية أنه القدير الجميل عبد الله مشرف شفاك الله وعفاك وتقوم بسلامة الله يا حبيبي".

وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفنان عبدالله مشرف نقل للمستشفى بعد اشتباه في جلطة، وهو حاليا يرقد بغرفة العناية المركزة.

الفنان عبد الله مشرف قدم عدد من الأعمال الهامة من بينها فيلم "التخشيبة، والهجمي، وجهة نظر، أنت حر، وتخاريف، كارمن، لعبة الست".