"اشتباه في جلطة".. نقل الفنان عبدالله مشرف للمستشفى فجرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض الفنان الكوميدي عبدالله مشرف، لوعكة صحية ونقل لإحدى المستشفيات فجر اليوم الخميس.

وأكد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفنان عبدالله مشرف نقل للمستشفى بعد اشتباه في جلطة، وهو حاليا يرقد بغرفة العناية المركزة.

الفنان عبد الله مشرف قدم عدد من الأعمال الهامة من بينها فيلم "التخشيبة، والهجمي، وجهة نظر، أنت حر، وتخاريف، كارمن، لعبة الست".