الليلة.. عرض مسرحية "مشهور مش مشهور" على قناة وزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد صناع مسرحية "مشهور مش مشهور"، لعرضها مساء الليلة، أون لاين، على قناة وزارة الثقافة المصرية، في تمام الساعة 11 مساء.

العرض ضمن مبادرة "اضحك فكر اعرف" والتي تطلقها وزارة الثقافة، عن فكرة للفنان سامح بسيوني مدير فرقة المواجهة، بالتعاون مع الفنان إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي، تحت إشراف الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

العرض مأخوذ عن قصة كلخاس للكاتب الروسي أنطوان تشيكوف، والمسرحية بطولة سامي مغاوري، محمد طلبة، نادين خالد، ومن إعداد وإخراج مازن الغرباوي.