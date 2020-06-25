أحمد عبد العزيز لمصراوي: "ظللت لسنوات أصحح تاريخ ميلادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
أكد الفنان أحمد عبد العزيز أن تاريخ ميلاده الحقيقي هو 30 ديسمبر، وليس 24 يونيو، كما يظن الكثيرين.
وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: "على الرغم من أنني ظللت لسنوات أصحح تاريخ ميلادي، إلا أن هناك مواقع على الإنترنت لم تلتفت لتصحيحه حتى الآن، ويكتبونه خطأ، لذا أرجو منكم التنويه ".
وأعرب الفنان أحمد عبد العزيز عن سعادته باختياره سفيرا للنوايا الحسنة من قبل منظمة سمبودا للسلام والتنمية قائلا: "لقد تم اختياري أنا والفنان علي الحجار سفراء للنوايا الحسنة من مصر، وتشرفت بذلك فهي منظمة عالمية بها عدد كبير من الشخصيات العامة والملوك والساسة الكبار".
وعن الأعمال الدرامية التي حرص على متابعتها في موسم دراما رمضان قال: "تابعت (النهاية) و(البرنس ) و( بـ100 وش) و (الاختيار) ".
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