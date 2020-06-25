رانيا يوسف بطلة مسلسل "الحرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة رانيا يوسف، في بطولة مسلسل "الحرامي"، المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية.

المسلسل مكون من 10 حلقات، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمي، ومن تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سكرين 2000 أمير شوقي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف فيلم "دماغ شيطان"، الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة باسم سمرة، أشرف طلبة، ندى موسى، وليد فواز، سلوى خطاب، عمرو عابد، ومن إخراج كريم إسماعيل.