فيديو.. شيرين تهدي حسن الشافعي وردة وزوجها: "والله لاوريكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان حسن الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه بصحبة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي تهديه "وردة".

وظهر "الشافعي" في الفيديو وقد فاجأته شيرين بالوردة، ليعلق الفنان حسام حبيب: "وأنا لأ، والله لاوريكم".

وكانت شائعات قد طال الثنائي حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، بوجود خلافات بينهما، إلا أنهما نفيا ما تردد بنشر صورة تجمعهما.

كما ترددت شائعات حول إصابة شيرين بفيروس كورونا المستجد، ونفى والد زوجها في تصريح لمصراوي هذه الشائعة، مؤكدا أن شيرين أجرت 3 مسحات وجاءت النتيجة سلبية في كل مرة.