محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان حسن الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه بصحبة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي تهديه "وردة".
وظهر "الشافعي" في الفيديو وقد فاجأته شيرين بالوردة، ليعلق الفنان حسام حبيب: "وأنا لأ، والله لاوريكم".
وكانت شائعات قد طال الثنائي حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب، بوجود خلافات بينهما، إلا أنهما نفيا ما تردد بنشر صورة تجمعهما.
كما ترددت شائعات حول إصابة شيرين بفيروس كورونا المستجد، ونفى والد زوجها في تصريح لمصراوي هذه الشائعة، مؤكدا أن شيرين أجرت 3 مسحات وجاءت النتيجة سلبية في كل مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شيرين تهدي حسن الشافعي وردة وزوجها: "والله لاوريكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.