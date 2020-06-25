بالفيديو .. أمير كرارة يغني بصحبة شقيقته "إنت عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت نور كرارة، شقيقة النجم أمير كرارة، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مقطع فيديو تظهر فيه بصحبة شقيقها يغنيان "إنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وظهر في الفيديو الفنان أحمد صلاح حسني، شقيق زوجة "أمير" وهو يعزف على الجيتار.

ويستعد النجم أمير كرارة، للمشاركة في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل "نسل الأغراب" ويشاركه البطولة النجم أحمد السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن أمير كرارة، شارك في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار" عن قصة الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، وشاركه البطولة أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، أشرف مصيلحي، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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