استعدادا لـ"الاختيار 2".. بيتر ميمي بصحبة كريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بالنجم كريم عبدالعزيز، بطل مسلسل "الاختيار 2".

وعلق "بيتر": "الاختيار 2، رمضان 2021، إنتاج تامر مرسي، وتأليف هاني سرحان".

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ويستعد المخرج بيتر ميمي، لتقديم مسلسل "الاختيار 2" للنجم كريم عبدالعزيز، في رمضان القادم، ولم يتم الكشف عن باقي فريق العمل.

وحقق مسلسل "الاختيار" الذي عرض في رمضان الماضي، نجاحا كبيرا، ويحكي المسلسل قصة الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، وبطولات رجال القوات المسلحة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد فؤاد سليم، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أشرف مصيلحي، أحمد وفيق، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.