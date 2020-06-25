تراند اليوم : أزمة بين مطرب "بنت الجيران" وابنة ممثل مصري شهير



دخل مطرب المهرجانات، حسن شاكوش الذي حقق انتشارًا كبيرًا بعد أغنيته "بنت الجيران" في أزمة مع ابنة الممثل الراحل إبراهيم يسري.

وكانت هنا يسري طرحت أغنية "بنت الجيران" عبر موقع "يوتيوب"، عن طريق مزجها بأغنية “Dance Monkey”، وهو الأمر الذي أغضب شاكوش، خاصة بعد نجاح الأغنية بشكل ملفت.

وعلى إثر ذلك، اتخذ الإجراءات القانونية لحذفها من على "يوتيوب"، على الرغم من أن لحن أغنية "بنت الجيران" مأخوذ في الأصل من لحن أغنية حماقي "حاجة مستخبية".

وحققت أغنية هنا يسري نجاحًا لافتًا بعدما طرحتها على "فيس بوك" و"إنستجرام"، حتى إنها سجلت في أول يوم أكثر من ١٠٠ ألف مشاهدة.



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وكانت هنا يسري أحيت الذكرى الخامسة لوفاة والدها إبريل الماضي، من خلال أغنية جديدة بصوتها، حملت اسم "مانتاش بعيد" وشاركتها مع الجمهور عبر حسابها على "إنستجرام".