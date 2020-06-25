تراند اليوم : محاولات لإنقاذ حياة فنان مصري شهير في العناية المركزة



أصيب الفنان المصري عبدالله مشرف، بجلطة في المخ تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات، فجر اليوم الخميس، وحالته الصحية حرجة جدا .

ونقل "اليوم السابع" عن مصادر، أن الفنان داخل الرعاية المركزة لمحاولة إنقاذ حياته، فيما لم يُعلن استقرار حالته الصحية حتى ظهر اليوم.

الفنان عبد الله مشرف قدم أول أدواره فى السينما من خلال فيلم التخشيبة، ويرى أن المسرح هو المدرسة الحقيقية، عمل فى مسرح الفنان محمد صبحى، الذى شاركه فى بطولة العديد من المسرحيات منها " الهجمي، وجهة نظر، أنت حر، وتخاريف، كارمن، لعبة الست".

ومن أهم الأعمال التليفزيونية التى قدمها عبد الله مشرف، "أولاد الشوارع، العمة نور، على هامش السيرة، يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد، رجل خطير جدا، أبو ضحكة جنان".

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعاطفهم مع الفنان معبرين عن حزنهم الشديد لما أصابه داعين له بالشفاء العاجل ومطالبين نقابة المهن التمثيلية بمساندته ودعمه.



