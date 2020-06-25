تراند اليوم : أمل العوضي تثير الجدل بظهور غريب بالروب في غرفة النوم



أثار الفنانة الكويتية أمل العوضي، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بشكل مختلف فيما يبدو أنها خضعت لعملية تجميل جديدة.

وظهرت أمل العوضي مرتدية الروب في غرفة نومها وتضع المكياج، وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو تحت عنوان"تغيير كبير جداً في وجه أمل العوضي"، لتنهال التساؤلات والاستفسارات إن كانت هي بالفعل أم لا، لتنقسم آراء الجمهور، وأشار البعض إلى أنها خضعت لعملية تجميل خلال فترة الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

وهاجمها البعض متهما إياها بتعمد استعراض نفسها وجسدها، مطالبين إياها بالتوقف عن عمليات التجميل.