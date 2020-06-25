تراند اليوم : تطورات جديدة في قتل الشرطة الأمريكية لممثلة شهيرة

رفعت والدة الممثلة الأمريكية، فانيسا ماركيز، التي أطلقت عليها الشرطة النار على منزلها في 2018، دعوى قضائية ضد مدينة ساوث باسادينا الأربعاء.

وقالت في الدعوى المرفوعة في محكمة لوس أنجلوس العليا، إن المسعفين كانوا يقومون بفحص صحي لماركيز البالغة من العمر 49 عامًا، عندما رفضت الشرطة رفضت نقلها إلى المستشفى.

وقالت محامية الأم، فيكي إ. سارمينتو لشبكة (NBC Los Angeles): "هذا هو بالضبط نوع من إجراءات الشرطة المميتة وغير الضرورية التي دفعت الكثيرين في البلاد إلى المطالبة بإصلاح الشرطة".

وأضافت: "كان هذا هو الوضع الذي كانت فيه السيدة ماركيز في منزلها تهتم بشؤونها الخاصة وبدلاً من تلقي المساعدة من المهنيين الطبيين، تم إطلاق النار عليها حتى الموت".

وخلص مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس إلى أن الضابطين تصرفا دفاعًا عن النفس عندما هددتهما ماركيز بسلاح، والذي تم تحديده على أنه بندقية من نوع (BB).

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وقتلت ماركيز التي اشتهرت بتجسيد شخصية وندى جولدمان فى مسلسل (إى آر) الذى بثته شبكة (إن.بي.سي) فى الفترة من 1994 برصاص الشرطة في أغسطس 2019.

وذكرت تقارير إعلامية وقتها، أن الشرطة وصلت إلى منطقة ساوث باسادينا من أجل إجراء مراجعة الحالة الصحية للممثلة السابقة بناء على طلب من صاحب المنزل الذى تقيم به الممثلة (49 عامًا)، وعندما وصل رجال الشرطة لاحظوا أنها تعانى من نوبة نفسية وطلبوا مسعفين لمساعدتها.

وقالت الشرطة إنه أثناء الحديث معها بدت غير قادرة على الاعتناء بنفسها، وشعر رجال الشرطة أنها تعانى من مشاكل فى الصحة العقلية عندما رفضت التعاون معهم.

وأوضحت الشرطة أن طبيبًا انضم إلى الشرطة فى محاولة، لساعة ونصف الساعة، لإقناعها بضرورة تلقى رعاية صحية لكنها أمسكت بمسدس ووجهته للضباط، وهو ما دفعهم إلى إطلاق النار عليها.