تراند اليوم : ترقص شبه عارية.. فنانة سعودية شهيرة تفاجئ الجميع بفيديو صادم



فاجأت الفنانة السعودية الشهيرة "وعد"، الجمهور بمقطع فيديو صادم، نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة وعد بملابس ضيقة وشبه عارية وهي تغني وترقص بطريقة مثيرة، مرتدية كنزة ضيقة كاشفة لأحد الكتفين مع سروال أسود ضيق، الأمر الذي عرضها لموجة من الانتقادات من قبل المتابعين خاصةً عبر حسابات أعادت نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي :" عيب عليكي هذا اللبس والرقص"، وقال آخر :" إيش تبغي من هذه الأفعال اتقي الله"، وعلق آخر بخصوص تعريف نفسها بأنها سفيرة اجتماعية بالقول :"سفيرة وعد ولا رقاصة؟".