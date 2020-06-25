التنمية الثقافية يعلن جوائز المسابقة الأدبية للشباب

اعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن جوائز المسابقة الأدبية السنوية للشباب والتي ينظمها قطاع الصندوق ممثلا في مركز طلعت حرب الثقافي وبالتعاون مع بيت الشعر العربي .

ومن جانبه وجه د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق الشكر الي لجان التحكيم من كبار الأدباء والشعراء الذين أسهموا في اكتشاف مواهب أدبية وشعرية جديدة من الشباب تنضم إلى مبدعى مصر ، ضمت لجان التحكيم الشاعر أحمد سويلم، والشاعر السماح عبد الله في فرع شعر الفصحي، الشاعر رجب الصاوي، والشاعر محمد احمد بهجت في فرع شعر العامية، وفي فرع القصة لقصيرة ضمت لجنة التحكيم كل من د. حسين حمودة، و د . عايدي علي

وأضاف " عبد الوهاب" أن قطاع

الصندوق يستهدف في أنشطته فئة الشباب، في مسابقات وأنشطة مختلفة، أبرزها مسابقة الصوت الذهبي في الغناء، المسابقة الأدبية السنوية، بالإضافه إلى مبادرة صنايعية مصر والتي يشارك فيها نسبة كبيره من الشباب.

تضمنت المسابقة فروع : شعر الفصحي، شعر العامية ، والقصة القصيرة ، وشارك فيها متسابقين من محافظات القاهرة، الدقهلية، اسوان، البحيرة، كفر الشيخ، الجيزة، القليوبية، سوهاج، الغربية، الاسكندرية، الشرقية، قنا.

وجاءت الجوائز كالتالي :

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في مسابقة شعر العامية: المركز الأول محمد طارق محمد قيمة الجائزة 3000 جنية ، المركز الثاني محمود أحمد بيومي بجائزة قيمتها 2500 جنيه، الفائزه الثالثه نرمين علي

محمد بجائزة قيمتها 1500 جنية ، كما تم منح شهادات تقدير لكل من: مني رؤوف محمد الفائزه بالمركز الرابع، و نجلاء السيد سعيد الفائزه بالمركز الخامس.

وفى مسابقة شعر الفصحي: فاز بالمركز الأول نور الدين نادر ذكي بجائزة قدرها 3000 جنية، الفائز الثاني علاء الدين مصطفي سلامة بجائزة قدرها 2500 جنيه، الفائز الثالث محمود عبد الله درويش وقيمة الجائزة 1500 جنية، وتم منح شهادة تقديرلكل من : أحمد خالد السباعي الفائز بالمركز الرابع، وأحمد محمد عبد الوهاب الفائز بالمركز الخامس .

أما فرع القصة القصيرة فقد فاز بالمركز الأول حسن بهاء حسن بجائزة قدرها 3000 جنية، المركز الثاني سها يحي محمد قيمه الجائزة 2500 جنية، المركز الثالث محمود سيد سيد سليمان بجائزة قيمتها 1500 جنيه،كما تم منح شهادة تقدير لكل من محمد عبد الرحيم عبد الحليم الفائز بالمركز الرابع، و زينب نبيل أحمد الفائزه بالمركز الخامس .