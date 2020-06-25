دي اس ميديا تستحوذ على اغاني آمال ماهر

تعاقدت شركة "دي أس ميديا" مع شركة مزيكا وشركة ستار على الاستحواذ وإدارة حقوق الديچيتال والأغاني المصورة (ڤيديو كليب) لأغاني الفنانة آمال ماهر المملوكة للشركتين، وذلك لمدة ٥ سنوات. وقد تم التعاقد بين المنتج محسن جابر رئيس مجلس الإدارة والسيد هيثم سليم مدير عام شركة "دي أس ميديا" للإنتاج والتوزيع. Advertisements وقد اتفق الطرفان على أن تحصل شركة دي أس ميديا على حقوق الديچيتال (الفيديو كليب) لأغاني الفنانة آمال ماهر وإدارتها والترويج لها على منصات الديچيتال مثل اليوتيوب وحقوق عرض الأغاني المصورة (فيديو كليب) لمده ٥ سنوات. حقوق الديچيتال (الفيديو كليب) لأغاني الفنانة آمال ماهر وإدارتها والترويج لها على منصات الديچيتال مثل اليوتيوب وحقوق عرض الأغاني المصورة (فيديو كليب) لمده ٥ سنوات. ومن المعروف أن شركة مزيكا تملك ٣ ألبومات للفنانة آمال ماهر وأكثر من ٣٠ أغنية

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