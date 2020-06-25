الليلة.. كاملة أبو ذكري ضيفة انجي علي في اسرار النجوم

تستضيف الإعلامية أنجي علي، المخرجه الكبيره وكامله أبو ذكري، اليوم الخميس الساعه الثامنه مساءاً على محطه وراديو نجوم FM 100.6.
ومن المقرر أن تتحدث كامله أبوذكرى عن النجاح الكبير لمسلسل 100وش، كما تكشف عن كواليس، وما الجديد لديها خلالالفترة القادمة.
ويشار إلي ان من أهم أعمال المخرجه كامله أبوذكرى 100 وش، واحه الغروب، يوم للستات، سجن النساء، ذات، 18 يوم، 6 ميدان التحرير، واحد صفر، عن العشق والهوى،ملك وكتابه، سنه أولى نصب.
كما قامت بالعمل كمساعد مخرج لأكثر من عمل ومن هذه الأعمال أبوالدهب، هالو أمريكا، الساحر، اللمبي، بليه ودماغه العاليه، اتفرج يا سلام، جحيم تحت الارض، ١٣١ أشغال، الفرقه ١٢، البحر بيضحك ليه، كما قامت بكتابه سكريبت فيلم حسن اللول وأمراه هزت عرش مصر الشيطان يستعد للرحيل
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