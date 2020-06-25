الليلة.. عرض مشهورمش مشهور على موقع وزارة الثقافة

ينطلق العرض المسرحي "مشهور مش مشهور" مساء اليوم الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتورة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك "

في مبادرة "اضحك_فكر _اعرف" عبر موقع وزارة الثقافة على يوتيوب.

وينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا عن مسرح

المواجهة والذى يديره الفنان ‏سامح بسيونى، والمسرح القومى ويديره الفنان إيهاب فهمى.

ويذكر ان مسرحية "مشهور مش مشهور" عن قصة كلخاس للكاتب الكبير انطون تشيخوف، إخراج الفنان مازن الغرباوي، كما يوجد لقاء مع الاستاذ المخرج الكبير د. سناء شافع.