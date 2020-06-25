"قدمه نور الشريف وتعاون مع هؤلاء ببطولاتهم الأولى وتوفي بسبب التدخين".. حكايات محمد النجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

تمر اليوم الذكرى الأولى لرحيل المخرج الكبير محمد النجار، إذ توفي في 25 يونيو 2019.

ونستعرض لكم بعض المعلومات عن المخرج الراحل..

- ولد في 10 يوليو 1954.

-تخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير.

- عمل مساعد مخرج مع عدد من المخرجين الكبار مثل عاطف الطيب، داود عبدالسيد، محمد راضي، حسن الصيفي، وفاضل صالح.

- قدمه الفنان نور الشريف مخرجا لأول مرة في فيلم زمن حاتم زهران.

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- قدم العديد من الأفلام بعد ذلك منها: "الصرخة.. الذل، الهجامة.. مسلسل شباب رايق جد.. مسلسل لما التعلب فات.. صعيدي رايح جاي.. ميدو مشاكل.. عوكل".

- آخر أعماله هو مسلسل الدخول في الممنوع عام 2017، بعد غياب 7 سنوات، إذ قدم قبلها مسلسل منتهى العشق لمصطفى قمر عام 2010.

- تعاون مع مصطفى قمر في 4 أعمال هي: "قلب جرئ.. بحبك وأنا كمان.. علي ويكا.. منتهى العشق".

- أخرج أولى بطولات أحمد عز في الدراما من خلال مسلسل الأدهم، وكذلك أولى بطولات هاني رمزي في السينما من خلال صعيدي رايح جاي، وأولى بطولات أحمد حلمي من خلال فيلم ميدو مشاكل، وفيلم حكيم الوحيد "علي سبايسي".

- تعاون مع أسامة أنور عكاشة مرتين في فيلم الهجامة، ومسلسل لما التعلب فات.

- احتفل بزواج ابنته في عام 2014 بحضور نجوم الفن.

- أصيب قبل وفاته بفترة بضيق في التنفس بسبب التدخين بشراهة، ونقل إلى المستشفى، وتوفي عن عمر 65 عاما بعد صراع مع المرض.