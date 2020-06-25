خاص|عمر السعيد عن هيفاء وهبي: "محترمة وشاطرة وبتركز في شغلها جدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

علق الفنان عمر السعيد، على تجربته الثانية مع هيفاء وهبي، بمسلسل "أسود فاتح".

وقال السعيد.، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365" : "أجسد بالعمل دور محامي أحمد فهمي، ومع الوقت تحدث قصص وعلاقات متشابكة، حتى أصبح محامي هيفاء وهبي".

وتابع ، أن هذا المسلسل يسجل التعاون الثاني له مع هيفاء وهبي بعد تجربته معها في مسلسل "مريم".

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وعن تعاونه معها في المسلسل، فقال: "فنانة محترمة وشاطرة ومجتهدة جدا، وبتركز في شغلها، فتجربتي معها كانت لطيفة جدا ".

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة : هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

يذكر أن، الفنان عمر السعيد، يعرض له حالياً مسلسل "ليه لأ" على تطبيق شاهد.