تراند اليوم : فنان شهير يكتشف إصابته بمرض خطير:"سامحوني إن أخطأت في حق أحد"

كشف الفنان السعودي الشهير عبدالعزيز الشمري، عن إصابته بمرض خطير سيخضع بسببه لجلسات العلاج كيماوي ابتداءً من الأحد المقبل، وذلك بعد فترات مرضية صعبة بعد إصابته بجلطة في القلب بعد وفاة زوجته وإجرائه عملية قلب مفتوح.

ونشر "الشمري" فيديو قصير عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر"، طالب فيه الجميه بالدعاء له ، ومسامحته إن كان صدر منه خطأ بحق أحد.

وأحدث الفيديو موجة حزن كبيرة بين زملائه في الوسط الفني ومتابعيه، وقاموا بتوجيه رسائل دعم وحب له وطالبوه بالاستمرار في مشواره الفني وعدم الاعتزال، فيما طالب عدد من محبيه من الجهة المعنية بالفن في السعودية، بمتابعة حالته وإخضاعه للاهتمام الذي يستحقه.

— الممثل عبدالعزيزالشمري (@act_aziz)