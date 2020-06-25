نتفليكس تطرح التريلر التشويقي لـ فيلم الأنيمشن الجديد Over The Moon

طرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر تشويقى لـ فيلم الأنيمشن الجديد Over The Moon، على أن يطرح العمل الجديد في خريف العام الجارى 2020، ومن المقرر أن يطرح العمل الجديد بـاللغة الإنجليزية والعربية واللهجة المصرية.

تدور أحداث فيلم Over The Moon

حول فتاة شابة مشرقة، وشغوفة بالعلم، تقوم ببناء سفينة صاروخية للسفر بها للقمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية، وينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضًا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية، Over The Moon مغامرة موسيقية مبهجة حول المضي قدما، واحتضان ما هو غير متوقع، وقوة الخيال.

والفيلم من بطولة كاثي أنج، فيليبا سو، روبرت جتشيو، كين جونغ، جون تشو، روثي آن مايلز، مارجريت تشو، كيميكو جلين، أرت بتلر، وساندرا أوه، من إخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار "Dear Basketball"، جلين كين.