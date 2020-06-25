"طول مافينا نفس" .. أوبريت وطني جديد يجمع بين حنان عطية وآية عبد الله

يستعد عدد من نجوم الغناء لتقديم أوبريت غنائي وطني يحمل عنوان "طول مافينا نفس"، والدي من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة. ويشارك فى الأوبريت كلاً من محمد سلطان، ونجوان، وآيه عبدالله، وحنان عطية، وهند رمضان، وادهم علي، وضياء ندا. وآيه عبدالله، وحنان عطية، وهند رمضان، وادهم علي، وضياء ندا. كلمات الاوبريت: "بوجه كلامي لظالم عنيد .. نايم بيحلم وحلمه بعيد .. Advertisements هيعرف تمامه ومقامه بصحيح .. ولازم هنضرب بـ يد من حديد". هيعرف تمامه ومقامه بصحيح .. ولازم هنضرب بـ يد من حديد". الاوبريت من كلمات فضل الراوي ومصطفي بركات وحسام عبد الواحد، وألحان وليد سامي، محمد حربي، وتوزيع إسلام الحسن، وتسجل ومكيس حسام جودة، وإخراج إيهاب عبد اللطيف .

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